記事ポイント剥離性の高いTPX(R)樹脂を採用し、水に濡らさずにごはんがくっつきにくいしゃもじ単品700円（税抜）と収納ケース付1,100円（税抜）の2展開重さ25gの軽量設計で、しゃもじのみ食器洗い乾燥機にも対応 ライクイットから、炊きたてごはんのこびりつきを解消する新しいしゃもじが登場しました。剥離性に優れたTPX(R)樹脂と両面エンボス加工により、使用前に水で濡らす手間なく快適に使えるアイテムとなっています。&#