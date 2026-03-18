WBC準々決勝で侍ジャパンを破ったベネズエラ代表。前回大会の優勝国で、今回も優勝候補とされていた日本に勝った喜びは大きなものだっただろう。しかし、ある選手が喜びの余り放った言葉が波紋を広げている。【写真】「おまえのせいで負けた」誹謗中傷と励ましが入り乱れる選手のSNSベネズエラ選手「俺たちは寿司を食べた」問題の発言を口にしたのは、ロナルド・アクーニャJr.だ。侍ジャパンとの対戦で先制本塁打を放ち勝利に