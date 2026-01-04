箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、神奈川県の箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の復路5区間（109.6キロ）で行われた。2年ぶり71回目の出場となった東農大は、前日の往路スタート地点となった大手町で、伝統の「大根踊り」を披露。さらに、驚きの新事実も明らかになった。大根を高く掲げて踊る学生たち。チアリーダーら応援団が、拳を振り上げて声を張り上げる。校旗を掲げたグループが一体となってパフ