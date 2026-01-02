1975年3月13日に発売された「ペヤングソースやきそば」は、今年で50周年を迎えた。世界で初めてのカップ焼きそば「エビスカップ焼そば」が発売されたのは1974年。つまり後発ではあるが、現在まで売れ続ける大ヒット商品となり、関東を中心に支持を集めている。【画像】「ペヤング ソースやきそば」発売当初のパッケージここでは、本業のITエンジニアのかたわら、ブログ「焼きそば名店探訪録」を運営し、これまで全国1500軒以上