新年をよい一年にするためには、どうしたらいいのか。神道学者の三橋健さんは「神社の風習には様々な意味が込められている。『おみくじ』の引き直しや『お札』の長期保管などは、神様に失礼にあたる場合があるので気をつけてほしい」という――。（第3回）※本稿は、三橋健『神様に願い事を叶えてもらう！厄除け・厄祓い大事典』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／zepp1969※写真はイメージです - 写真