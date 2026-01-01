お正月の楽しみであるおせち料理。しかし、糖分も塩分もかなり高いことが分かってきている。AI食事管理アプリ「あすけん」の栄養士、多田綾子さんは「日本人は普段から塩分過多になりがち。さらにおせちは塩分高めの料理が多いことに注意してほしい」という――。写真＝iStock.com／yumehana※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yumehana■高血圧に直結する「塩分の取り過ぎ」お正月は家族で集まり、おせちを楽しんでいる方