［高校選手権・１回戦］帝京長岡（新潟）５−０大社（島根）／12月29日／NACK５スタジアム大宮帝京長岡は12月29日、全国高校サッカー選手権大会の１回戦で大社と対戦。５−０と圧勝した一戦で、４つのゴールに絡んだのがMF和食陽向だ。３−１−４−２の右インサイドハーフで先発した２年生レフティは、試合序盤こそ硬さが見えたものの、徐々に本領を発揮。40分に右サイドから鋭いクロスを入れてMF樋口汐音の先制点をお膳立てす