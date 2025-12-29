５発大勝の帝京長岡で４ゴールに絡んだ“14番”。目ざすは頂点「一つひとつ積み重ねて頑張っていきたい」【選手権】
［高校選手権・１回戦］帝京長岡（新潟）５−０大社（島根）／12月29日／NACK５スタジアム大宮
帝京長岡は12月29日、全国高校サッカー選手権大会の１回戦で大社と対戦。５−０と圧勝した一戦で、４つのゴールに絡んだのがMF和食陽向だ。
３−１−４−２の右インサイドハーフで先発した２年生レフティは、試合序盤こそ硬さが見えたものの、徐々に本領を発揮。40分に右サイドから鋭いクロスを入れてMF樋口汐音の先制点をお膳立てすると、後半には２ゴールをマークする。
２−０で迎えた25分にMF中澤昊介の折り返しをダイレクトでゴール左上に決めると、33分には左足で放ったシュートは相手にブロックされたが、こぼれ球を収め、逆足の右足で豪快にネットを揺らしてみせる。
さらに、40＋１分には右CKで正確なボールを供給すると、これをFW加藤大輝がフリックして最後はMF内田昊がヘッドで押し込んだ。
勝利に大きく貢献した和食は試合後、自身の得点について「２点とも、けっこうラッキーな形で、仲間が助けてくれました。１点目は、中澤さんが最後、ゴール前に（パスを）出してくれて、２点目は加藤さんが身体を張って、ディフェンスをブロックしてくれました」と振り返った。
そんな和食に自身の特長を尋ねると、「相手と相手の間、ライン間でボールを受け、そこからターンしてからのチャンスメイクとか、ターンした後の推進力です」と応じる。参考にしている海外の選手にはリオネル・メッシを挙げた。
今後に向けては、「目ざしているのは日本一なので、一つひとつ積み重ねて頑張っていきたいです」と述べる。帝京長岡のエースナンバー14番を背負う男のさらなる活躍に注目だ。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
