ＡＣＳＬが大幅反発している。前週末２６日の取引終了後、経済産業省２２年度第２次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業」に係る事業者に採択されたのに伴い、２５年１２月期第４四半期に助成金収入３億８５７３万円を営業外収益として計上すると発表したことが好感されている。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS