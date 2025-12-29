大谷の凱旋弾が物議を醸した(C)Getty Images2025年、ドジャースのシーズンを象徴する場面はいくつもあった。その中で、開幕直後の東京で放たれた一本は、栄光とともに“後味の悪さ”も残した。大谷翔平の凱旋アーチは、日本を熱狂させる一方、米国では激しい判定論争を呼び起こした。あの一打は、なぜここまで波紋を広げたのか。【動画】ファンの妨害か否か…ビデオ判定導入で議論が飛び交った大谷翔平が今季1号3月19日、東京