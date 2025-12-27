Êª²Á¹â¤Ç¡ÖÀáÌó¡×¡ÖÊ³È¯¡×¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿2025Ç¯¡£¡Ö¸ú²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¡£º£Ç¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡©¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¥áÉôÌç¡×2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÍèÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡©ºòÇ¯¤ËÂ³¤­¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê´ðÄ´¤À¤Ã¤¿'25Ç¯¡£¥³¥¹¥Ñ¡ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡Ë¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ÖÎ®