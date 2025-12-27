¡Ô2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ÕÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¥áÉôÌç¤ò¥×¥í¤¬¸·Áª¡ª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡É
¡¡Êª²Á¹â¤Ç¡ÖÀáÌó¡×¡ÖÊ³È¯¡×¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿2025Ç¯¡£¡Ö¸ú²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¡£º£Ç¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¥áÉôÌç¡×2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ
ÍèÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡©
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê´ðÄ´¤À¤Ã¤¿'25Ç¯¡£¥³¥¹¥Ñ¡ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡Ë¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ÖÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢²Ã¤¨¤Æ¡È¹ó½ë¡É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï²áµî2Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¡È´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡É¤Ç¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ïµ¤¸õ¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë½ë¤µÂÐºö¤ä»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Î·Ú¸º¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤¯¤É¤¦¤ß¤ä¤³¤µ¤ó¡£ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Ç¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¤À¡£
¡ÖÈ±¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤ä»ç³°Àþ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤á¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤Î¥±¥¢¤è¤ê¤Ï³ÊÃÊ¤Ë³ä°Â¤Ç¡¢¤·¤«¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ø·ë¶É¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡ÈÅú¤¨¡É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â½ë¤µ´ØÏ¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¤Î¥¸¥ì¤ÏÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤¤Á¤ó¤È´¶¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÇÂç³èÌö¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤½¤í¤¨¤ì¤ÐÃå²ó¤·ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£Îä´¶ÀÜ¿¨ÁÇºà¡¢UV¥±¥¢¾¦ÉÊ¤âº£Ç¯¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥°¥ë¥áÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ¸³¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¹¡¢¶ñºà¤òÁª¤Ù¤ëËãíåÅò¤Ê¤É¡¢¿©¤ò¥¨¥ó¥¿¥áÅª¤Ë¡È¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë'26Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦Í½Â¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÈþÍÆ¤Î´Ø¿´¤Ï¡ÈÈ©¢ªÈ±¡É¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¡È¸ý¡á¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¡£¼Â¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸ý½¤Ë¤Ï¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¸ý½¤¬2ÇÜ¤¤Ä¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ý½¤È»õ¤ÎÃå¿§±ø¤ì¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¿·À®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¡È¿Ê²½·Ï¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡É¤â»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ÎÁªÂò»è¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ëµ¤ÇÛ¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡ÔÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÉôÌç¡Õ¹ó½ë¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃúÇ«¤Ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢²½¾ÑÄ¾¤·¤ÈUV¥±¥¢¤ò·ó¤Í¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¤¤¤¤
¡ØUV¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù
¡Ö¹ó½ë¤Ç»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¢¥Í¥Ã¥µ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈUV ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥ª¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡£¥á¥¤¥¯¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¡¢¥Ö¥é¥·¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼°ìÂÎ·¿¤Ç²½¾ÑÄ¾¤·¤â´ÊÃ±¤È¤¤¤¦¸úÎ¨¤Î¤è¤µ¤¬¥¿¥¤¥Ñ¤òµá¤á¤ëÁØ¤Ë¥¦¥±¤Æ¡¢²Æµ¨¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ²ÙÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡×ÏÃÂê¤Î¡È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡É¤¬µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¡ª
¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡Ù
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯Íè¿Íµ¤¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å²¼¤Ç1Ëü±ß¶á¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¿ô¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ø¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢Äã²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ë¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ÈÇúÇä¤ì¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ç¯Îð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤È±¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Åê»ñ
¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¡ØÈþÈ±²Ý¶â¡Ù
¡¡@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤Æ¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬Áí¹ç5°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ÖÈ©¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÇ¯Îð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¡ØÈþÈ±²Ý¶â¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤âÊ¨Æ¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¨¤ë¡È¥µ¥í¥óÉÊ¼Á¡É¤Î¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡Ø¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡×
¡Ô¥°¥ë¥áÉôÌç¡Õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·Ï¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ËZ¡Á¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Þ¤ÇÂç¿Íµ¤±Ç¤¨¤â·ò¹¯»Ö¸þ¤â³ð¤¨¤ë
¡ØËãíåÅò¡Ù
¡ÖÃæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾ÊÈ¯¾Í¤Ç¡¢¹á¿ÉÎÁ¤¬¤¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤ÇÆù¤äÌîºÚ¡¢½Õ±«¤Ê¤É¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¡£´Ú¹ñ¤ÇÀè¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ÖÂÎ¸³¡¢ÌîºÚ¤¬¤È¤ì¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¡¢SNS¸þ¤¤Î¡È±Ç¤¨¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2007Ç¯½ÂÃ«¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ë53Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÀ®Ä¹Äã²Á³Ê¡õ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡ØÇ»½Ì¥É¥ê¥ó¥¯¡Ù
¡Ö¡Ø²È¤Ç¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ù¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬Ç»½Ì¥É¥ê¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¹¡£Äã²Á³Ê¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¡¢¼«Ê¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯¡£¡ØTAZO¡Ù¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤Î¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¤Ï¡¢µíÆý¤È1¡§1¤Ç³ä¤ë¤È¥¹¥¿¥Ð¤ÈÆ±¤¸Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡×¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¡ª°Û¹ñ¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡Ø¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù
¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ËÃæÅì¤ÎÌÍ¡Ø¥«¥À¥¤¥Õ¡Ù¤òÍÈ¤²¤¿¤â¤Î¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ç¯Á°È¾¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤âÇä¤ê½Ð¤¹¤È¡¢°ì»þ¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¡×¤Þ¤À¤Þ¤À·ÑÂ³Ãæ¡ªÂè6¼¡¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ö¡¼¥à
¡Ø¿·´¶³Ð¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù
¡Ö¿ôÇ¯Íè¡¢¿Íµ¤·ÑÂ³Ãæ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä³¦·¨¡£ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ÎÅ¹¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¡Ø¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡Ù¡£¡È¥µ¥¯¥Ã¡õ¥â¥Ã¥Á¥ê¡É¤Î¿©´¶¤Ë¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡×
¡Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡Õµ¡Ç½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¥ß¥É¥ë¸þ¤¾åÉÊ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¹ç¤¦¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ß¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º
¡Ø¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥ê¡¼¥Ê¡Ù
¡Ö¶áÇ¯¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¤ä¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¥Ð¥ì¥¨¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥ºÉ÷¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ø¥¹¥Ë¡¼¥«¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ë¡Ù¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Îµ¡Ç½À¤Ë¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤µ¤¬¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¤¤ì¤¤¤á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×ÎÃ¤·¤µ¤â¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¡ª1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½ÅÊõ
¡Ø¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ì¡Ù
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥¸¥ì¡£ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¹â¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ç¯¡¹¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë ¡ÖÃå¤ëUV¥±¥¢¡×
¡Ø¥·¥ã¥Ä·¿¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¡Ù
¡ÖÈ¾Âµ¤Ç¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÆüº¹¤·¤«¤é¿È¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È²Æ¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¡£º£Ç¯ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ã¥Ä·¿¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥«·¿¤À¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÉþÁõ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×
