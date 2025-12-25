北朝鮮が24日、東海（トンヘ、日本名・日本海）上に金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が参観した中、新型高空長距離対空ミサイル試験発射を実施したと、朝鮮中央通信が25日報じた。北朝鮮ミサイル総局が実施した今回の試験に関し、朝鮮中央通信は「開発中の高空長距離対空ミサイル体系に対する戦術技術的評価のための初の試験発射」とし「発射されたミサイルは約200キロの仮想の高空目標に命中し、消滅させた」と伝えた。また