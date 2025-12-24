群馬県の小川晶前前橋市長が２４日、ユーチューブチャンネル「ＲｅＨａｃＱ−リハック−」の生配信にリモートで出演した。小川氏は同市幹部職員とのラブホテル密会を報じられ１１月２７日に辞職。これに伴う１月の市長選（５日告示、１２日投開票）に出馬することを表明している。市長として、力を入れたい分野について尋ねられると、公共交通に加え「人権や福祉の分野。障害者の政策であったり人権教育、本当は性教育ももっ