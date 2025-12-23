ニューストップ > スポーツニュース > 南野拓実の負傷 森保一監督「非常に残念で、悲しいシーンを見た」 森保一 南野拓実 相模原市 ワールドカップ モナコ サッカー日本代表 共同通信 南野拓実の負傷 森保一監督「非常に残念で、悲しいシーンを見た」 2025年12月23日 21時24分 リンクをコピーする 取材に応じるサッカー日本代表の森保一監督＝23日、相模原市サッカー日本代表の森保一監督が23日、相模原市で取材に応じ、左膝を負傷した主力MF南野拓実（モナコ）が「前十字靱帯断裂」と診断されたことに「非常に残念で、悲しいシーンを見た。まず本人にお見舞いの気持ちを伝えたい」と話した。来年6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の出場は厳しい見通しだ。森保監督は「日本がW杯で勝つために貢献することを拓 記事を読む おすすめ記事 【レスリング】パリ五輪金・文田健一郎 復帰戦の全日本選手権欠場を発表 ケガのため「大事をとって」 2025年12月17日 19時49分 「演技する直前まで本当に怖くて」フィギュア・三浦佳生がシーズンベストで2位発進「喜びは忘れてフリーに集中」 2025年12月20日 7時10分 あの、二宮和也版『ミリオネア』で快進撃 クイズは不得意も「選択は好き」 2025年12月17日 4時0分 【プロ野球】阪神ドラフト１位・立石正広インタビュー「自分は目玉選手でもないのに...」 ３球団競合の末、阪神に決まった瞬間に思ったこと 2025年12月17日 10時0分 スピッツの名曲を原案に生まれた令和のラブストーリー『楓』行定勲監督＆アーティスト十明インタビュー 2025年12月17日 13時0分