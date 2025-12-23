藤井聡太竜王・名人、俳優・アーティストののんが23日、都内で行われたABEMA将棋チャンネル『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』囲み取材に登場した。【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太同番組は、のんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、将棋チャンネルの特別対局として27日午前10時よりABEMAにて無料配信される。『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に