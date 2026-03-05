永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝と対戦する第11期叡王戦本戦準決勝は5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、先手・永瀬が107手で勝利した。永瀬は藤井に3連勝。現在挑戦する第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第3、4局に続く勝利となった。「それは私にとって良いこと。少しずつ返して行ければと思う」日本将棋連盟が運営する棋譜中継のAI評価値が一度も藤