メ～テレ（名古屋テレビ） カド番の藤井聡太六冠にとって正念場となる将棋の王将戦第6局が名古屋対局場で始まりました。 今期の王将戦七番勝負は、去年に続いて藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 第6局は18日から藤井六冠の地元、名古屋対局場で行われます。 ここまで藤井六冠が2勝、永瀬九段が3勝で、藤井六冠はこの第6局に負けると、4期守ってきた王将のタイトルを失います。 対局は午前9時、藤井六