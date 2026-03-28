◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手（２４）の父・勝浩さん（６４）が２７日、プロ初勝利を挙げた息子を祝福した。プロ入り後初観戦で力投を見届け、スポーツ報知に喜びの思いを込めた手記を寄せた。＊＊＊かず、プロ初勝利おめでとう。よくやったな、お前はすごいよ。小さい頃から野球が好きで、どこに出かけても２人でボール遊びをしていました。昔から負けず嫌いで、負