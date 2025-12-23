ニューストップ > 国内ニュース > 目張りされたクローゼットに20代男性遺体…西東京4人死亡の母親契約… 西東京市 殺人事件 時事ニュース FNNプライムオンライン 目張りされたクローゼットに20代男性遺体…西東京4人死亡の母親契約物件で 2025年12月23日 14時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 22日、練馬区南田中にあるマンションのクローゼットから遺体が見つかった 十数カ所の刺し傷があり、クローゼットはテープで目張りされていたという この物件は、西東京市で家族4人が亡くなった事件の母親が契約していた 記事を読む おすすめ記事 東京・西東京市の住宅で親子4人死亡 母親名義のマンションで知人男性も死亡 いきさつや関連を捜査 警視庁 2025年12月23日 12時8分 波瑠、高杉真宙 SNSで結婚正式発表「これからの人生を共に歩んでいきたい」 【コメント全文】 2025年12月23日 5時30分 波瑠と高杉真宙が結婚 ドラマ共演きっかけで交際2年ゴールイン 12月上旬に婚姻届提出し既に挙式終え 2025年12月23日 5時0分 【独自】不同意性交で6人逮捕…年収2000万の名門企業「キーエンス」の異常な職場〜元社員が実名で明かす 2025年12月23日 7時0分 たくろう“Ｍ−１ドリーム”実感も来年の不参加明言「正気の沙汰じゃない」 2025年12月22日 20時30分