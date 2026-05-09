「遠慮なくいただいてください」はチグハグ！丁寧な印象をアップさせるあいさつとは 「遠慮なくいただいてください」のチグハグ ビジネスシーンでもプライベートな場面でも、会食でコミュニケーションを図ることがよくあります。レストランや料理屋に仕事の相手を招いたり、自宅に友人や知人を招待したりして、食事をふるまうとき、主催者からのひとことがあります。 「どうぞ、遠慮なく（食事を）いただ