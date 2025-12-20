¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Ûback number³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ëUru¤Î¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤¬¡¢1·î30Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥­¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£1·î19Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢28Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¯¥¹¥Î¥­¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¡¢Îß·×100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¤Î¾®Àâ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥­¤ÎÈÖ¿Í¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÌî·½¸ãºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç