Uru¡¢¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤¬±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡ª³Ú¶Ê¤Ïback number³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡ª1·î19ÆüÇÛ¿®¡¢28Æü¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
back number³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ëUru¤Î¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤¬¡¢1·î30Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£1·î19Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢28Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢Îß·×100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¤Î¾®Àâ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÌî·½¸ãºîÉÊ¤ÎÃæ¤Çº£²ó½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡¢¡ØËÍ¤À¤±¤¬¤¤¤Ê¤¤³¹¡Ù¡¢¡ØHELLO WORLD¡Ù¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿°ËÆ£ÃÒÉ§¡£µÓËÜ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«»ö¤ËËÝ°Æ¤·¤Æ¤¤¿´ßËÜÂî¤ò·Þ¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿A-1 Pictures¤¬À©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
ÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤Ë¤è¤ê¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦Ä¾°æÎèÅÍ(¤Ê¤ª¤¤ ¤ì¤¤¤È)¤¬¡¢¡È¤½¤ÎÌÚ¤Ëµ§¤ì¤Ð´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ÎÆæ¤Ï¡¢ÎèÅÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ò»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿¿¼Â¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¾°æÎèÅÍ¤òÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÎèÅÍ¤ÎÇìÊì¡¦Ìøß·Àé½®¤òÅ·³¤Í´´õ¤¬±é¤¸¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤äÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¤¬¼ê³Ý¤±¡¢back number¤¬ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¡£back number¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡µÚ¤Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯¤ÎBTS°ÊÍè¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
Uru¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¤Ëback number¤Î¥«¥Ð¡¼¤òYouTube ¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤Î½êÂ°¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÌó10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¾§¤·¤¿Uru¤Ï¡Ö¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇÒÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÌî·½¸ãÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤òback number¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î´î¤Ó¤Ç¶»¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Î´¶¾ð¤ÏÊ¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤³¤Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
back number¤«¤é¤Ï¡¢À¶¿å°ÍÍ¿Íù¤¬¡Ö¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÁÛÁü¤·¤¦¤ëºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£back number¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¸ÀÍÕ¡¢±éÁÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÌîÊë¤Ê´ê¤¤¤ò¡¢Uru¤Á¤ã¤ó¤¬¿¼¤¯¶Á¤«¤»¤Ä¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ì¿§¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÂê²Î°ìÉô¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤¬¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±¿Ç¤¤»¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎèÅÍ¤¬¡¢ÇìÊì¡¦Àé½®¤È½Ð²ñ¤¤¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤Î»Å»ö¤È½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÎèÅÍ¤Ë¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤òÌ¿¤¸¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÇìÊì¡¦Àé½®¤Î¡ÖÈëÌ©¡×¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
Àé½®¤¬ÎèÅÍ¤Ë¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤òÌ¿¤¸¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï--¡£¡ÈÈÖ¿Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎèÅÍ¤¬¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ï¡£
±Ç²è¤Î¸ø³«¤È³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬´°À®¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÎèÅÍ¤È¥¯¥¹¥Î¥¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±Ç²è¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®Í½Ìó¤ÈCDÍ½Ìó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Amazon¤Ç¤Ï¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡¢±þ±çÅ¹¤Ç¤ÏB3¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë»ö¤â·èÄê¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã ¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÅü¡×¿·CM¥½¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ö½Õ ¡ÁDestiny¡Á¡×¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡×¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¼çÂê²Î¡ÖNever ends¡×¡¢±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¼ê»æ¡×¡¢¸½ºß¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¡¢5¶Ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿Uru¡£
2026Ç¯6·î¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ãUru¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇÒÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÌî·½¸ãÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤òback number¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î´î¤Ó¤Ç¶»¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÎèÅÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢°ÍÍ¿Íù¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤È²Î»ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿á¤¹þ¤â¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Î´¶¾ð¤ÏÊ¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤³¤Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À´¶¾ð¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¬²Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù(back number)¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¸¤¤ì¤ÐÀ¸¤¤ë¤Û¤É
À¸¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï
¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¡©
¤ÈÊ¸¶ç¿â¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ»¤òÃµ¤¹ÇØÃæ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÁÛÁü¤·¤¦¤ëºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
back number¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¸ÀÍÕ¡¢±éÁÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÌîÊë¤Ê´ê¤¤¤ò¡¢Uru¤Á¤ã¤ó¤¬¿¼¤¯¶Á¤«¤»¤Ä¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ì¿§¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÆ£ÃÒÉ§ ´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡ä
back number¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Uru¤µ¤ó¤¬Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤âÈï¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿¹¬´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦ÏÃ¤òÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£back number ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËUru¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¬Áý¤·¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²èÁ´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Uru¡¡New Single
¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×
2026.1.19 Digital Release
2026.1.28 CD Release
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¶¿å°ÍÍ¿Íù
ÊÔ¶Ê¡§back number
CDÍ½Ìó
https://smar.lnk.to/fUbA2F
ÇÛ¿®Í½Ìó
https://uru.lnk.to/VCq1Yt
Å¹Æ¬ÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
±þ±çÅ¹¡§B3¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿ÊÁ)
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´´õË¾¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼õÉÕ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
¡ÚCAST¡Û
¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¿Å·³¤Í´´õ
ã·Æ£ÈôÄ»¡¡µÜÀ¤Î°Ìï¡¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÅìÌî·½¸ã¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§°ËÆ£ÃÒÉ§
µÓËÜ¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ¡¡ÈÄ³À¾´»Ò
²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âì¸ýÈæÏ¤»Ö
Èþ½ÑÀßÄê¡§ËöÉð¹¯¸÷
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ ¸
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ µ£
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÄÍËÜÎÑ´ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸¡§À¾»³ ÌÐ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ô¥¡¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µ¡¼¡§Æ£Åç·É¹°
À©ºî¡§A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
ÇÛµë¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©ÅìÌî·½¸ã¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
