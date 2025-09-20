今年4月に食道がんと咽頭がんに罹患していたことを公表したお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明（63）。間もなく半年が経とうとするが、芸能界の仲間たちも闘病生活を気にかけているようで――。「みなさん大好き石橋貴明と、俺ご飯食べてきたから」9月18日深夜放送の『木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき』（TBSラジオ）で、こう切り出したのはお笑いコンビ・おぎやはぎ矢作兼（54）。思わぬ報告に相方の小木博明（54）が「よ