“推し活”に転売航空券が…。2025年12月10日、JAL（日本航空）が公式Xで「航空券の名前変更・譲渡はできません」と題し、「ご搭乗の際、航空券のお名前とご搭乗者さまが同一人物でないことが確認された場合、ご搭乗いただくことができません」と注意喚起を投稿したことが、大きな話題を呼びました。この航空券の“転売”はどういった背景で生じるのでしょうか。【写真】超高額「ライブ開催日のJAL航空券」＆JAL・ANAの超豪華