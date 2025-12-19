“推し活”に転売航空券が…。

2025年12月10日、JAL（日本航空）が公式Xで「航空券の名前変更・譲渡はできません」と題し、「ご搭乗の際、航空券のお名前とご搭乗者さまが同一人物でないことが確認された場合、ご搭乗いただくことができません」と注意喚起を投稿したことが、大きな話題を呼びました。この航空券の“転売”はどういった背景で生じるのでしょうか。

そもそもネットやリアルでさまざまなものが売り買いされる現在、「転売行為」は大きな問題となっています。いわゆる“転売ヤー”の問題は、今年6月に発売された「Nintendo Switch2」などでも取りざたされましたが、ゲーム機のような“モノ”ではない航空券で、どうして転売行為が発生するのでしょうか。

航空券の転売が起こり得る場面を語ったのは、アイドル事情に詳しいT氏です。以下のような事例があると語ります。

「人気アイドルが地方で行うコンサートは、東京や大阪など大都市からの遠征組も多数押し寄せ、“プラチナチケット”となりがちですが、開催地が北海道や沖縄など、移動がほぼ飛行機一択だった場合、公演前日、当日の往路、さらに翌日の復路も、安いチケットはすぐになくなってしまいます。そうしたときに、航空券の売買が行われることがあります」

T氏によると、チケットの発売はコンサートの日程発表よりもあとですが、実際には開催日程がわかった直後に熱心なファンは飛行機を予約するといいます。すると、「飛行機の予約は取れたがチケットが当たらなかった！」という人、逆に「チケットが当選したのに飛行機が高くてピンチ！」という人が出てしまいます。そのため、ファン同士で航空券の売買が行われるケースがあるのだそう。

「国内線では、搭乗にあたり基本的に本人確認は行われません。そのため同じ性別で、年齢が近ければ、搭乗しているのが予約した本人ではないと確かめるのは難しいでしょう」（T氏）

航空券を予約した人は、払い戻しするよりもプラスになれば御の字でしょうし、同じアイドルのファンに使ってもらえるならと考える人もいるでしょう。また他人から航空券を買う人は“安く買えるのであれば何でもいい”という動機があるため、お互いが“WIN-WIN”の関係となり、売買も成立しやすいのだと考えられます。

「マイル修行僧による転売説」も？

一方、別の動機で航空券を転売する人がいると語るのが、飛行機マニアのX氏です。その目的は、「航空会社のステータス獲得、いわゆる“マイル修行”のため」だと話します。



今回のJAL、そしてANA（全日空）も、暦年で一定数搭乗した利用者に対し、翌年度にステータスを付与し、マイルの割増し、ラウンジの提供などを行っています。

「JALでは、ステータスにダイヤモンド、JGCプラチナ、サファイアなどのランクがありますが、JGCプラチナであれば、国際線のファーストクラスのラウンジが使えるなど、待遇がサファイアよりも格段に上がります。そのためJGCプラチナを目指す利用者が多いのですが、あと1搭乗、2搭乗でその基準を達成できるというところで、仕事の都合などで予約した飛行機に乗れなくなると、サファイアから積み上げてきた努力がムダになってしまいます。そのため、自分の航空券を安価でもいいから他人に譲り、代わりに乗ってもらうという“代理修行”を依頼する人がいるのです」（X氏）

そしてX氏は、これはJALに限ったことではないと続けます。

「今回の“警告”はJALでしたが、ANAでも代理修行はありえると考えていいでしょう。ANAの場合、プラチナの基準を達成すれば、『スーパーフライヤーズカード』への入会が可能となり、入会後は飛行機の搭乗実績に関係なく、上級会員向けの一定のサービスを受けることができるからです」（X氏）

もちろん、こうした他人による搭乗は、両社の規約に反する行為です。

「もし自らのステータス獲得のために他人に搭乗を依頼していたことが明らかになれば、依頼した本人にはマイレージ会員資格の剥奪、つまりそれまでに貯めていたマイルの没収に加え、将来の再入会拒否もありえます。JALでJGCプラチナを目指す人は、少なくともサファイアの資格を持っているわけですから、飛行機には乗り慣れているはずです。依頼された他人の年齢が近く、性別も同じでも、搭乗にあたってまごつくような態度を見せれば、地上係員や客室乗務員から不審に思われ、身分証明を求められる可能性もあるのではないでしょうか」（X氏）

本人ではないことがわかったときに“失うもの”の大きさを考えたら、航空券の他人への譲渡はすべきでないし、たとえ持ちかけられたとしても、きっぱりと断るべきでしょう。