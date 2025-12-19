シンガポール華字メディアの連合早報は16日、「中国の半導体スタートアップが相次ぎ上場、過熱リスクは？」とする記事を掲載した。記事はまず、「中国の人工知能（AI）半導体スタートアップが新たな上場の波を迎えている」とし、「中国のエヌビディア」と呼ばれる摩爾線程（ムーア・スレッド）が上海市場に上場したのに続き、壁仞科技（バイレン・テクノロジー）の香港上場が承認されたことを取り上げた。そして、「一部のアナリス