セルティックのウィルフリード・ナンシー監督が就任後わずか14日で公式戦4連敗を喫し、早くも進退をめぐる議論にさらされている。カップ戦決勝や首位攻防戦といった大一番での敗戦に加え、戦術面や発言、SNS上の振る舞いも批判の的となっているようだ。イギリス『BBC』が報じている。セルティックではブレンダン・ロジャーズ前監督が10月末に辞任。マーティン・オニール氏の暫定体制を経て、今月3日にナンシー監督の就任が発表