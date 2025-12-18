12月17日、宮内庁の「埼玉鴨場」で16カ国の大使らをもてなされた愛子さま。今年2月に佳子さまとともに参加して以来の鴨場接待で、今回は初めて単独で臨まれた。「愛子さまが地面に放ったカモがなかなか飛び立たず、『大丈夫ですか？』と担当の職員に声をかけられるほほ笑ましい一幕も。改めて別のカモを放つと元気に飛び立ち、大使らから拍手が起こりました」（皇室担当記者）この日、愛子さまは珍しい“ブラウンコーデ”でお出ま