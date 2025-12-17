大栄環境が反発し、上場来高値を更新した。ＳＢＩ証券が１６日、大栄環境の目標株価を４１００円から４５５０円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。スカラベサクレの連結子会社化による影響を踏まえたほか、産業廃棄物業界のなかで管理型最終処分場を活用しつつ強固なポジションを構築するようなＭ＆Ａが今後も継続すると想定。同証券は大栄環境の２７年３月期営業利益予想を従来の２３５億円から２４８億円に増額修正