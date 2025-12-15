フランス・パリのルーブル美術館の職員が15日、労働環境の改善を求めてストライキを行い、終日閉館となりました。ストライキを行ったルーブル美術館の職員400人は、この15年間で来館者が1.5倍に増えた一方で、職員は200人削減され、労働環境が悪化していると訴えています。政府に対し、賃金と職員を増やすことを要求したほか、来年1月から、ヨーロッパ以外の訪問客の入館料が45％値上げされることについても、平等性の観点から美術