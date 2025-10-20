by Wouter Engler2025年10月19日(日)、フランスのパリにあるルーブル美術館が強盗の標的となり、複数の貴重な宝飾品が盗まれました。事件は開館から約30分後の午前9時半ごろ、館内にすでに来館者がいる中で発生しました。この事件を受けて美術館は「例外的な理由」により同日、終日閉館となりました。Le musée du Louvre cible d’un braquage ce dimanche, des bijoux dérobés - Le Parisienhttps://www.leparisie