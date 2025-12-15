MCの鈴木愛理が、自身の家族がアスリート家族であることを明かし、ゲストの内田篤人、影山優佳を驚かせる場面があった。【映像】鈴木愛理のスゴすぎる家族12月11日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、スポーツをテーマにトークが展開され、MCの山里亮太から「愛理ちゃん、生粋のゴルフ家族だもんね」と話を振られた。内田が「え？ゴルフ？」と驚きの声を上げるなか、鈴木は「そうなんで