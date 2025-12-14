阪神・森下翔太外野手が１４日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７８００万円から１億３２００万増の２億１０００万円でサインした。３年目の今季は全１４３試合に出場し打率２割７分５厘、２３本塁打、８９打点。ゴールデングラブ賞とベストナインを獲得した。「今まではファームに落ちた経験もあったけど、１４３試合しっかり出て日本シリーズまで出させてもらってプロ野球選手というサイクルの中