¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¹â¹»À¸¤ÇËÁ¸±²È¤òÌ¾¾è¤ë¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê17¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿Í¿È»ö¸Î¤Ï¥Ç¥Þ¤È¤Î²²Â¬¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç6Æü¤ÎÄ«¡¢ÂÐ¹³¼ÖÀþ¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¿Í¿È»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ËÍ¤¬¿Í¿È»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤¬±³¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª