新日本プロレスは１２日、公式ＷＥＢなどで棚橋弘至の来年１・４東京ドームでの引退試合の前売り券が全席完売したことを発表した。新日本は１１月１６日に全１８席種の前売り券が完売になったことを発表。これを受け、緊急で４席種を追加増席し１１月３０日に発売した。発売当日に「アリーナＢ」２万５００円。「アリーナＣ」１３５００円。「アリーナＣ」（エキサイトシート）１万３５００円の３席種が２時間半で完売。残りは