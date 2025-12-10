カルナバイオサイエンスがカイ気配スタートで急上昇。ここ上下に荒い値動きが続いており、今月２日ザラ場に２５９円の戻り高値を形成後急な調整を入れたが、足もとで再び投資資金の攻勢が顕著となっている。 同社は研究開発型のバイオベンチャーでキナーゼ酵素の生産・販売、受託試験のほか、治療効果が高く副作用に乏しいキナーゼ阻害剤に特化した創薬に取り組んでおり、海外売上高が全体の７割を