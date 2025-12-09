12月8日、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）のメインMCを務める南海キャンディーズ・山里亮太が、体調不良で欠席した。さらに9日も姿がなく、2日連続で欠席となり、心配する声があがっている。8日の番組冒頭、同じくMCを務める元NHKの武田真一アナウンサーが、「実はやまちゃんが体調不良のためにお休みなんです」と説明。さらに9日は、代役として山里と同じ事務所の東野幸治が出演した。東野は「よろしくお願いします