山里亮太『DayDay.』体調不良で欠席も、自身で感じていた “予兆”…“嫌われ芸人” から脱却後の過重スケジュール

12月8日、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）のメインMCを務める南海キャンディーズ・山里亮太が、体調不良で欠席した。さらに9日も姿がなく、2日連続で欠席となり、心配する声があがっている。

8日の番組冒頭、同じくMCを務める元NHKの武田真一アナウンサーが、「実はやまちゃんが体調不良のためにお休みなんです」と説明。さらに9日は、代役として山里と同じ事務所の東野幸治が出演した。東野は「よろしくお願いします」とあいさつし、山里から「丁寧に『よろしくお願いします』と何のボケもなくいただきました」と笑いを交えながら、やりとりを明かしていた。

急遽、欠席となった山里。芸能ジャーナリストは、数日前に山里自身が体調への不安を吐露していたと明かした。

「12月3日の深夜に放送されたラジオ番組『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）に生出演した山里さん。ここ最近の忙しさに触れて、『そろそろ俺、パーンって破裂するかもと思ってる』と、キャパオーバーになりそうな心境を明かしていたのです。『ライブとかたくさん重なって忙しいというか。時間がもう、何も足りないような状態』と、多忙ぶりを語っていました」

月曜日から金曜日まで『DayDay.』のMC、土曜日は『土曜はナニする？』（フジテレビ系）のMCを担当と、週6日生放送をこなすハードな日々だ。それに加えて、トークライブ「山里亮太の140」で全国各地を周るなど、そのスケジュールはあまりにも過重だ。

これまで、相方のしずちゃんとの不仲や、よしもと芸人「ブサイクランキング」で3年連続1位となり殿堂入りするなど、“嫌われキャラ” が定着していた山里。そんな彼も、いまや体が悲鳴をあげるほど忙しい “売れっ子” になった。

「『DayDay.』が始まった2023年4月にも、自身のラジオ番組で多忙さに触れながら、売れっ子ぶりにも言及していました。“嫌われキャラ” だったころから、そのキャラをバネに仕事に取り組む姿勢や、どんな状況にも対応できる頭の回転の速さなど、陰の努力が認められた証拠でもあるでしょう。

いまやテレビに欠かせない存在となった山里さんですから、期待に応えながらも、体は大切にしてもらいたいものです」（前出・芸能ジャーナリスト）

また朝の顔として、元気な姿を見せてほしい。