Èà»á¤Î²È¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Î¤¿¤á¡¢Éâµ¤¤Îº¯À×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©º£²ó¤Ï¡¢¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤È¤­¤ËÈà»á¤¬Éâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬½Ö»þ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹âµé²½¾Ñ¿å¤òÈ¯¸«¡Ö½µËö¤ÏÈà»á¤Î²È¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¡£¤¢¤ë¤È¤­¡¢»ä¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ï1¤«·î