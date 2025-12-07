AppleのAppleシリコン開発を主導してきたハードウェアテクノロジー担当シニアヴァイスプレジデントのジョニー・スルージ氏が、同社からの退社を真剣に検討しているとBloombergが報じました。Apple Rocked by Executive Departures, With Johny Srouji at Risk of Leaving Next - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-06/apple-rocked-by-executive-departures-with-johny-srouji-at-risk-of-leaving-nextRep