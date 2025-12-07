人材流出が相次ぐAppleでAppleシリコンの開発を主導したジョニー・スルージが退社を真剣に検討しているとの報道

人材流出が相次ぐAppleでAppleシリコンの開発を主導したジョニー・スルージが退社を真剣に検討しているとの報道