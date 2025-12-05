柔道男子の鈴木桂治代表監督が５日、都内で取材に応じ、グランドスラム東京大会（６日、開幕）をけがのため欠場した１００キロ超級の斉藤立（ＪＥＳエレベーター）に対して本音をのぞかせた。グランドスラム東京大会の同階級は、２１年東京五輪王者のルカシュ・クルパレク（チェコ）を始め、今年６月の世界選手権を制したイナル・タソエフ（ロシア）など豪華な選手がエントリーしている。試合は練習とは比較できないほどの経験