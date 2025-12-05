■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月０５日１５４円６２～６３銭（▼０．６２） １２月０４日１５５円２４～２６銭（▼０．４４） １２月０３日１５５円６８～６９銭（▼０．０８） １２月０２日１５５円７６～７８銭（△０．３９） １２月０１日１５５