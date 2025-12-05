日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
１２月０５日 １５４円６２～６３銭 （▼０．６２）
１２月０４日 １５５円２４～２６銭 （▼０．４４）
１２月０３日 １５５円６８～６９銭 （▼０．０８）
１２月０２日 １５５円７６～７８銭 （△０．３９）
１２月０１日 １５５円３７～３９銭 （▼０．９３）
１１月２８日 １５６円３０～３３銭 （△０．２０）
１１月２７日 １５６円１０～１２銭 （▼０．２７）
１１月２６日 １５６円３７～３９銭 （▼０．２５）
１１月２５日 １５６円６２～６４銭 （▼０．１１）
１１月２１日 １５６円７３～７５銭 （▼０．７２）
１１月２０日 １５７円４５～４７銭 （△１．９４）
１１月１９日 １５５円５１～５３銭 （△０．５２）
１１月１８日 １５４円９９～０１銭 （△０．３２）
１１月１７日 １５４円６７～６９銭 （ ０．００）
１１月１４日 １５４円６７～６９銭 （▼０．０４）
１１月１３日 １５４円７１～７３銭 （△０．１０）
１１月１２日 １５４円６１～６３銭 （△０．４３）
１１月１１日 １５４円１８～１９銭 （△０．１４）
１１月１０日 １５４円０４～０６銭 （△０．６６）
１１月０７日 １５３円３８～４０銭 （▼０．４８）
１１月０６日 １５３円８６～８８銭 （△０．３２）
１１月０５日 １５３円５４～５６銭 （▼０．０４）
１１月０４日 １５３円５８～６０銭 （▼０．７２）
１０月３１日 １５４円３０～３２銭 （△０．８７）
１０月３０日 １５３円４３～４５銭 （△１．３８）
１０月２９日 １５２円０５～０７銭 （▼０．１０）
１０月２８日 １５２円１５～１７銭 （▼０．８７）
１０月２７日 １５３円０２～０４銭 （△０．２０）
１０月２４日 １５２円８２～８４銭 （△０．３３）
１０月２３日 １５２円４９～５１銭 （△０．６７）
１０月２２日 １５１円８２～８４銭 （△０．６７）
１０月２１日 １５１円１５～１７銭 （△０．４１）
１０月２０日 １５０円７４～７６銭 （△１．０５）
１０月１７日 １４９円６９～７２銭 （▼１．５４）
１０月１６日 １５１円２３～２５銭 （▼０．０１）
１０月１５日 １５１円２４～２６銭 （▼０．７２）
１０月１４日 １５１円９６～９８銭 （▼０．８８）
１０月１０日 １５２円８４～８６銭 （▼０．２２）
１０月０９日 １５３円０６～０７銭 （△０．５０）
