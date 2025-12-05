エターナルホスピタリティグループは５日の取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が１２５億６７００万円（前年同期比１４．９％増）、営業利益が８億８８００万円（同２１．９％増）、最終利益が７億６７００万円（同７８．９％増）だった。収益基盤である国内においては地域統括会社を設立し、機動的かつ柔軟な経営を推進することで出店加速や店舗管理の効率化に取