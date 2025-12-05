くすりの窓口が続伸している。正午ごろ、医療機関のポータルサイト「ＥＰＡＲＫクリニック・病院」を運営するメディ・ウェブ（東京都港区）を簡易株式交換により完全子会社化し、医療機関向け市場へ本格参入すると発表したことが好感されている。 来年１月１日付でメディ・ウェブ株式１株に対して、くすりの窓口株式２１．５４６株を割当交付する。くすりの窓口ではこれまでにも医薬品仕入れサポートサӦ