11月28日、シンガーソングライターの長渕剛がKアリーナ横浜で、全国4都市を回る「TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025」のファイナル公演をおこなったが、またも公演以外の部分で物議を醸している。「長渕さんは今回のツアーで、11月15、16日に開催が予定されていた『ポートメッセなごや』での2DAYSライブの初日公演を“脱水症状” と “めまい”による体調不良（のちに良性発作性頭位変換性めまいと診断）で中止