王林、家では全裸生活「お父さんの前で裸は、筋金入り」垣花正が驚き
2025年11月28日 18時43分

王林が28日の番組に生出演し、家での過ごし方について語った
「1人暮らしで、全裸で。家でも基本、母、父が見てても」と言及
同じく自宅で「裸族」の垣花正も「お父さんの前で裸は、筋金入り」と驚いた