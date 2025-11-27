双日テックイノベーションが、AI音声技術のリーディングカンパニーであるHmcomm株式会社と代理店契約を締結しました。同社が提供するAI音声対話ソリューション「Terry2」の販売を開始し、コンタクトセンター業務の効率化と顧客体験価値(CX)の向上を推進します。 双日テックイノベーション「Terry2」 提供開始：販売代理店契約締結により順次提供提供対象：コンタクトセンターによる顧客接点業務を有する企業連携ソ